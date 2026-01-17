Serie A – L’Inter batte l’Udinese e va a +9 dal Napoli. E’ già finita la corsa scudetto degli azzurri?

Nel match odierno delle 15:00, l’Inter di Chivu si dimostra ancora la squadra più costante e batte l’Udinese al Blu energy stadium. I nerazzurri la spuntano grazie alla rete dell’ormai sempre più capocannoniere Lautaro e volano momentaneamente a +6 dal Milan e +9 dal Napoli.

I partenopei, per tenere il passo delle due milanesi, dovranno tornare a vincere col Sassuolo dopo i tre pareggi con Hellas Verona, Inter e Parma di cui in particolare quest’ultimo ha destato non poche preoccupazioni in alcuni tifosi partenopei che già danno per sconfitti i campioni d’Italia nella lotta scudetto.

Certamente un altro risultato negativo complicherebbe la corsa scudetto e metterebbe a rischio il posto in Champions League dato che Juve e Roma distano solo un punto ma i partenopei non devono demordere e devono ritrovare una vittoria convincente per rinvigorirsi e far capire di essere ancora in gioco.