Lobotka torna al gol dopo tanto tempo portando in vantaggio i partenopei.

Scritto da:
Andrea Sorrentino
-
Stanislav Lobotka è l’assoluto protagonista di questo primo tempo azzurro, porta in vantaggio i suoi con un gol al volo straordinario sulla respinta del portiere dei neroverdi Muric sul tiro di Elif Elmas.

Il centrocampista slovacco non trovava la gioia del gol dalla stagione 2022/2023, esattamente alla 1° giornata di campionato allo Stadio Marcantonio Bentegodi, partita vinta 2-5 dai partenopei, che nella stessa stagione portarono a casa lo scudetto dopo 33 anni dall’ultimo vinto nella stagione 1989/1990.

