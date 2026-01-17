LE FORMAZIONI UFFICIALI – Napoli vs Sassuolo

Napoli e Sassuolo si affronteranno alle 18.00 di oggi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I partenopei non possono sbagliare più da ora in poi se vogliono sperare di rimanere ancora dietro alla volata dell’Inter, che con la vittoria di oggi ad Udine per 0-1 contro l’Udinese si trova momentaneamente a +9 dal Napoli e a +6 dal Milan che ancora devono scendere in campo.
Le formazioni ufficiali scelte da mister Conte e Grosso per Napoli – Sassuolo sono le seguenti:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Cristian Stellini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
Cambi di formazione importanti per i partenopei che sorprendentemente decidono di schierare titolare la giovane promessa di Frattaminore Antonio Vergara al posto di Matteo Politano. In difesa torna Juan Jesus dopo l’assenza per la diffida rimediata con l‘Inter e scontata nel recupero di mercoledì col Parma. Si rivede in oltre dal primo minuto Elif Elmas che ancora una volta vince il ballotaggio con Noa Lang. Anche Spinazzola nuovamente in campo dopo aver riposato per 1° tempo contro il Parma sostituito da Pasquale Mazzocchi.
C’è la farà il Napoli a tornare al successo dopo 3 pareggi nelle ultime 3 partite?