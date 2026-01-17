Carnevali: “La morte di Commisso è una grande perdita per tutti noi. Sul nostro tridente d’attacco…”

Ecco le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo, Andrea Carnevali, ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli – Sassuolo:

Su Commisso: “è una grande perdita per tutti noi, perdiamo un presidente importanti perchè investiva personalmente ed era una persona speciale con una visione di calcio dettata da cuore e volontà di costruire qualcosa di speciale”.

Sul mercato:” abbiamo fatto un mercato estivo buono, quello di gennaio è di riparazione e stasera ci mancano dei giocatori importanti. Stiamo facendo delle valutazioni per inserire delle pedine che ci aiutino nel finale di stagione”.

Sul tridente d’attacco: “su Pinamonti siamo soddisfatti, sulla destra ci manca berardi ed è vero che non abbiamo visto pienamente il nostro tridente. Sul rientro di Berardi? Tornerà settimana prossima”.