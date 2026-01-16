Moretto: “Ecco perché Hojlund scelse il Napoli e non il Milan”

Il giornalista ed esperto di Relevo, Matteo Moretto, ha rivelato un retroscena sul calciomercato del Napoli riguardo Rasmus Hojlund che era anche nel mirino del Milan la scorsa estate. Moretto ne ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ecco le sue parole: “Il Milan stava trattando Hojlund, é stato vicino a lui, aveva offerto 3 milioni e mezzo di prestito oneroso più diritto di riscatto a 35 allo United per Hojlund.

Ma il calciatore non ha mai dato effettivamente apertura, per due motivi: il primo é stato la mancanza della Champions, nel senso che il giocatore voleva continuare a giocare in Champions, o meglio voleva andare a giocare in Champions. Quindi diciamo che il Milan, in questo senso, non lo stuzzicava, ma soprattutto anche da un punto di vista della formula, perché il ragazzo puntava a un club che lo avesse potuto comprare a titolo definitivo. Di fatto, il Milan non é riuscito ad affondate il colpo per Hojlund, proprio perché lo stesso calciatore ha dato priorità ad un altro tipo di progetto ad altre condizioni“.