CorSport – De Bruyne dovrebbe rientrare non prima di marzo

Comincia ad avvicinarsi il rientro in Italia di Kevin De Bruyne dopo la riabilitazione in Belgio. Il centrocampista belga non gioca dal 25 ottobre 2025 nella partita interna del Napoli contro l’Inter, a causa di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra dopo aver segnato il rigore del momentaneo 1-0 (la partita finirà 3-1 per i Partenopei). Come riportato dal Corriere dello Sport, De Bruyne dovrebbe rientrare in Italia nei prossimi giorni. Per il suo rientro in campo, però, bisognerà aspettare ancora: non prima di marzo.