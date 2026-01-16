CdM – Anguissa potrebbe rientrare tra i convocati contro il Copenhagen

Fuori da novembre a causa di una lesione al bicipite femorale, il centrocampista camerunense del Napoli, Frank Zambo Anguissa, va verso il recupero. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il rientro tra i convocati dell’ex Fulham potrebbe arrivare per la trasferta di Champions League contro il Copenhagen in programma martedì prossimo: altrimenti, il rientro tra i convocati é previsto per il big match contro la Juventus all’Allianz Stadium, in programma domenica 25 gennaio. Da ricordare che il calciatore camerunense ha avuto a che fare con una lombalgia che ha rallentato le operazioni di rientro.