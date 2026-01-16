Auriemma: “Fate finta che il mercato del Napoli non esista”

Il giornalista Raffaele Auriemma dice la sua sulla situazione attuale del calciomercato del Napoli, in un video sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Inutile perdere tempo, fate finta che il mercato di gennaio per il Napoli non esiste. Innanzitutto non si può spendere perché c’è questo blocco a causa del saldo zero: ma poi, tutto sommato, il vero mercato il Napoli l’ha fatto d’estate con 9 calciatori acquistati, molti dei quali mai utilizzati come si dovrebbe. Due nomi: Lucca e Noa Lang, 65 milioni di euro investiti. Lucca nelle ultime 11 partite ha la media di 5,7 minuti per ogni singola gara. Noa Lang su 29 gare ne ha giocate soltanto 9 da titolare.

Ma non é possibile, perché innanzitutto si tratta di due calciatori scelti e voluti da Antonio Conte, che avevano fatto nelle loro rispettive squadre delle ottime prestazioni e avevano un rendimento elevatissimo. Non é che vengono a Napoli e dimenticano il gioco del calcio: é necessario che vengano utilizzati di più, perché la stagione é lunga, gli impegni sono tanti, e caro Antonio Conte, se fai giocare sempre gli stessi, poi dopo non ce la fanno e il mercoledì fanno male com’é successo sia contro il Verona che contro il Parma, che purtroppo ha strappato un punto fondamentale per la loro salvezza, ma molto negativo per il Napoli che insegue lo Scudetto“.