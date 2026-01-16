Albertini: “McTominay mi ha stupito, é tra i migliori in Europa”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha anche parlato del centrocampista scozzese del Napoli, Scott McTominay. Ecco alcuni spezzioni dell’intervista: “Scott McTominay mi ha stupito per le sue qualità altissime, per quella universalità che ha saputo imporre in un anno e mezzo. Gli abbiamo visto fare di tutto, la mezzala, l’esterno, l’attaccante e poi il mediano e il play. Quanti ce ne sono in giro come lui? Che sia stato il centrocampista più forte in Italia non lo dico solo io, ma l’hanno detto i suoi colleghi, che al Gran Galà del calcio l’hanno eletto Mvp. I voti arrivano da quelli come lui e valgono di più.

Ne segna tanti di gol, e sono decisivi in genere, che é un’altra bella differenza rispetto alla normalità. Detto di ciò che sta dimostrando qua, anche dopo aver vinto lo Scudetto e la Supercoppa, non so se sia il più forte d’Europa. Sicuramente é tra i migliori e a me sembra persino un dettaglio, ma si può anche aggiungere: complimenti a chi ha avuto l’idea di portarlo a Napoli“.

