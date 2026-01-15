UFFICIALE – Neres eletto miglior giocatore di dicembre del Napoli. Il comunicato

David Neres è stato eletto miglior giocatore del mese di dicembre del Napoli. Il brasiliano, nel corso di questo mese, ha messo a referto tre gol in Supercoppa Italiana, oltre che un assist contro la Juventus a seguito di una partita di altissimo livello. Di seguito, ecco quanto riportato sul sito ufficiale della società. “David Neres eletto Player of the Month di Dicembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Dicembre David è salito in cattedra con una serie di partite meravigliose, coronate dalla doppietta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna e dalla rete in semifinale al cospetto del Milan. Per il calciatore brasiliano anche un assist nel match vinto al Maradona contro la Juventus. Complimenti a David, POTM di Dicembre powered by MSC!”