Sky – Lucca, non solo il Besiktas, c’è anche l’Al Hilal. Ipotesi scambio con Marcos Leonardo, i dettagli

Lorenzo Lucca è uno dei calciatori più chiacchierati del momento in ottica mercato. Il Napoli, per potersi sbloccare sul mercato, ha bisogno di una cessione a causa del blocco soft. Ora, come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato per Sky Sport, si sta presentando l’ipotesi di uno scambio con l’Al Hilal, interessato all’attaccante ex Udinese. Agli azzurri piace Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 prelevato dal Benfica per 40 milioni nell’estate 2024, autore di 12 gol in 20 presenze stagionali. L’interesse della squadra saudita allenata da Simone Inzaghi si aggiunge a quello già noto del Besiktas, che tenterebbe l’assalto una volta ceduto Tammy Abraham all’Aston Villa.