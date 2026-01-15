Sky – Il Napoli pensa ad En-Nesyri per l’attacco, ma serve una cessione. La situazione

Il Napoli pensa a Youssef En-Nesyri per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la società avrebbe optato il calciatore del Fenerbahce, che ha aperto al prestito. I discorsi sul nazionale marocchino verranno approfonditi maggiormente qualora la Roma non dovesse aprire al prestito di Evan Ferguson. Soprattutto, perché possa arrivare, c’è bisogno di una partenza di uno tra Lorenzo Lucca e Noa Lang. In particolare, l’ex Udinese ha l’interesse di un altro club turco: il Besiktas. In questo senso però, i bianconeri aspettano prima la cessione di Tammy Abraham all’Aston Villa. A quel punto, ci sarà l’intenzione di spingere maggiormente.