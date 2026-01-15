Lucca e il suo avvicinamento ad altri club: sirene anche dal Medio Oriente

Come sappiamo, Lorenzo Lucca potrebbe già essere alla fine della sua presenza in maglia azzurra e da come ci viene riportato da Gianluca Di Marzio, oltre al Benfica e al Besiktas spunta anche l’occhio dell’Al-Hilal che sarebbe disposta a proporre uno scambio con Marcos Leonardo, giocatore brasiliano classe 2003.

I partenopei stanno ricevendo molte offerte per il calciatore italiano: il Benfica che però non ha trovato l’accordo sul diritto di riscatto e sull’ingaggio poi il Besiktas intenzionato a prendere Lucca per sistemare la situazione Tammy Abraham con la squadra partenopea pronta a sondare il terreno su En-Nesyri che in questo momento appartiene al Fenerbahçe ed infine l’Al-Hilal che per ottenere Lucca penserebbe ad uno scambio con Marcos Leonardo che attualmente è a quota 12 gol fatti su 20 partite giocate