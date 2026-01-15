“La palla non gli brucia mai”. Vergara promosso dai quotidiani, le sue pagelle

Elia Falco
Continua a dare impressioni positive Antonio Vergara. Il classe 2003, entrato nei minuti finali di Napoli-Parma, è stato tra gli azzurri più pimpanti, tentando spesso giocate e cross, seppur senza enorme profitto. Una personalità che è stata sottolineata anche nelle pagelle dei vari quotidiani, che hanno sottolineato come l’ex Reggiana non abbia mai paura di tentare un dribbling o una giocata di qualità. Di seguito, le motivazioni ai voti.

CORRIERE DELLO SPORT 6Punta e salta. Il più pericoloso anche al cross.

GAZZETTA DELLO SPORT 6Spinge.

TUTTOSPORT 6Mancino a piedi invertiti, entra con personalità.

IL MATTINO 6,5La palla non gli brucia mai, se c’è da tentare un dribbling lo fa.

