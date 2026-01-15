Gazzetta – Napoli, senza Neres si fa fatica a sfondare le difese chiuse

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di David Neres, il quale è entrato a gara in corso contro il Parma e poi sostituito dopo poco tempo a causa di un nuovo dolore alla caviglia: “Stellini ha ammesso che David Neres è uscito perché sentiva ancora dolore alla caviglia, ma senza di lui il Napoli non riesce a sfondare contro le difese chiuse. Vedremo se per il Sassuolo ci sarà, perché le sue sterzate sono fondamentali per il Napoli quando c’è da affrontare squadre chiuse. David non era al meglio e chissà come starà oggi alla ripresa degli allenamenti. Conte e lo staff sanitario valuteranno attentamente la situazione”.