Gazzetta – Napoli-Sassuolo, tornano dal primo minuto Juan Jesus, Elmas e Spinazzola

Lo 0-0 casalingo del Napoli con il Parma fa male, ma è giunta ora di voltare pagina. Sabato, al Maradona sarà ospite il Sassuolo di Fabio Grosso. Partita per la quale Antonio Conte inserirà nell’11 titolare alcuni dei calciatori che hanno riposato nella partita disputata contro i ducali. In particolare, rientreranno lo squalificato Juan Jesus, Elmas e Spinazzola. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Sabato rientrerà Juan Jesus dalla squalifica e si riprenderà il suo posto in difesa. E a sinistra dovrebbe tornare tra i titolari anche Spinazzola: Olivera, così come Gutierrez contro il Verona, non si è giocato bene la sua chance e difficilmente verrà riproposto contro il Sassuolo. Sulla trequarti si rivedrà anche Elmas, rimasto a riposo ieri per più di un’ora. Vedremo se giocherà ancora con Politano o verrà dato un’ultima occasione a Lang, Neres permettendo”.