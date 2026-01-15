Gazzetta – Lang non ha preso bene il cambio. Intanto suonano le sirene turche…

Noa Lang non ha impressionato in Napoli-Parma. L’olandese, schierato dal primo minuto, non è riuscito ad incidere come fatto nella gara precedente contro l’Inter, finendo per essere sostituito nel corso della ripresa. Un cambio che pare l’ex Psv non abbia digerito bene. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“L’olandese non ha preso bene la sostituzione e ci sta, visto che sta facendo di tutto per provare a trovare fiducia e continuità. E le sirene del mercato non si placano certamente: in Turchia c’è la fila per Lang, che però al momento non sembra attratto da questa prospettiva. Però ha bisogno di giocare per provare ad andare al Mondiale con l’Olanda. E il Napoli di vendere per poter fare mercato”.