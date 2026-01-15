En-Nesyri, parla l’allenatore del Fenerbahce: “È un nostro giocatore ed ha il mio pieno supporto”

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, ha parlato a margine della partita di coppa di lega turca vinta per 1-0 contro il Beyoglu Yeni Carsi. Tra gli argomenti, il tecnico ha parlato anche a proposito di una possibile uscita di Youssef En-Nesyri, attaccante in forza nella squadra turca ricercato anche dal Napoli. A questa domanda, l’allenatore ha così risposto.

“En-Nesyri è un nostro giocatore, ed ha il nostro pieno supporto. Ci siamo già scambiati messaggi ieri. Ha una partita importante contro la Nigeria con la nazionale marocchina, per cui gli faccio i miei migliori auguri. Anche se avremmo voluto che si unisse presto con noi, spero che raggiungano la finale di Coppa d’Africa e ottengano ancora di più, ma è un nostro giocatore e ha il mio pieno supporto perché se lo merita. Ha sempre dato il massimo quando avevamo bisogno di lui”.