Cds – Napoli-Parma, squadra stanca dopo la partita con l’Inter: il punto

Il Corriere dello Sport analizza pareggio del Napoli nel recupero della 16a giornata di campionato contro il Parma: “Per piegare una tale resistenza organizzata e sfiancare gli avversari non bastano cuore e generosità: servono lucidità e grandi energie psicofisiche. Il Napoli, evidentemente, le aveva esaurite tutte a Milano: tutti più o meno stanchi gli uomini chiave e alternative, a questo punto, inadeguate sia numericamente (5 assenti), sia tecnicamente. Soprattutto a tre giorni da uno sforzo immane come quello di San Siro, a dispetto dei quattro cambi decisi da Conte. Senza Neres, in campo nella ripresa solo per 30 minuti e poi sostituito per il dolore persistente alla caviglia sinistra, Lang e Politano non sono riusciti a creare superiorità e spazi da attaccare per Hojlund e McT. Il migliore esterno, il più pericoloso e produttivo, èstato Vergara, 22 anni e 17 minuti in Serie A prima di ieri”.