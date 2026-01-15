Cds – Napoli, mercato in uscita: Conte ha bloccato ben tre cessioni

Scritto da:
Carlo Ritondale
-

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in uscita del Napoli e sulle possibili cessioni che potrebero esserci in questo mese di gennaio: “Restano sospesi, per questo motivo, anche i destini di diversi giocatori. Ambrosino, ad esempio, è sempre in orbita Venezia e ha già l’accordo, però il Napoli non lo ha ancora liberato. Potrebbe farlo nei prossimi giorni, anche la tempistica di questi tempi è un fattore. Discorso identico per Vergara, su cui sono diversi i club interessati, e per Marianucci. Su di lui aveva messo la freccia il Torino, ma Conte aveva frenato anche la sua partenza. Voleva tutti a disposizione per la partita di ieri”.

