“Anonimo napoletano. Ma non ha tutte le colpe”. Olivera bocciato dai quotidiani, le pagelle

Non ha brillato Mathias Olivera. L’uruguaiano, schierato dal primo minuto da Conte in Napoli-Parma, non è riuscito ad incidere, finendo per essere sostituito da Leonardo Spinazzola nel corso della ripresa. Pioggia di 5 dai quotidiani per l’ex Getafe, rinominato “anonimo napoletano” da La Gazzetta dello Sport. In particolare, al calciatore è stato rimproverato l’apparire poco brillante, il punto debole degli azzurri. Di seguito, le motivazioni dei vari quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Non giocava da un mese e non brilla. E attacca poco.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Anonimo napoletano. Invisibile. Con il Verona il desaparecido era stato sempre a sinistra: Gutierrez. Ma non ha certo tutte le colpe.

TUTTOSPORT 5 – Sulla sua fascia il Napoli ha il punto debole.

IL MATTINO 5 – Britschgi è l’uomo con cui incrocia: l’esterno azzurro cerca di spingere e, soprattutto, l’interscambio con Lang per far saltare il sistema difensivo del Parma. Da la sensazione di essere un po’ svogliato e si capisce anche dalla sua modesta reattività.