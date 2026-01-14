Stramaccioni: «Napoli favorito insieme all’Inter. Le assenze degli azzurri avrebbero messo chiunque in ginocchio. Incuriosito dalla coppia Hojlund-Lukaku»

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore per Dazn, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito del momento del Napoli, della lotta scudetto e non solo. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Quali sensazioni le ha lasciato il pareggio tra Inter e Napoli?

«Che anche il nostro calcio può fornire partite di altissimo livello, intense, spettacolari ed emozionanti fino alla fine e la conferma che il Napoli non ha nessuna intenzione di “scucirsi” il tricolore dal petto…».



La classifica ora sembra delineare una corsa a tre per lo scudetto: Inter, Milan e Napoli. Che seconda parte di campionato si aspetta?

«Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. Ma, soprattutto, mai la sensazione proveniente dal campo che gli scontri diretti ancora non delineino una squadra palesemente superiore alle altre».



Tra oggi e domani si giocano le partite da recuperare: quanto inciderà questo turno infrasettimanale extra?

«Due partite casalinghe da non sottovalutare per Inter e Napoli. Chivu a un giorno dalla gara ha dato riposo a tutti ed è un segnale che in questi momenti la testa conta più di uno schema ripetuto sul campo».



Il tricolore sul petto lo esibisce però ancora il Napoli di Antonio Conte: quanto è complesso difendere il titolo?

«Antonio è chiamato a superare un periodo difficilissimo e domenica ha dato ancora una volta prova del suo valore. Anguissa, De Bruyne e ora Neres senza dimenticare Gilmour, Lukaku e Meret: sono assenze che per numero e spessore avrebbero messo in ginocchio qualsiasi squadra. Se il Napoli resta attaccato alla vetta in questo momento di emergenza infortuni, rimane per me la candidata principale insieme all’Inter».



Crede sia indispensabile uno sforzo sul mercato da parte di De Laurentiis?

«Se è vero di Joao Gomes, il Napoli ha fatto un altro colpo molto interessante. Sul presente vedo entrate importanti solo se esce qualcuno. E sono curioso di vedere il Napoli al completo con il 3-4-2-1 attuale perché dà tantissime soluzioni, compresa quella affascinante di Hojlund e Lukaku insieme».



Per concludere: vede l’Inter favorita?

«Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro… Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni…».