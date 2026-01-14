Sportmediaset – Squalifica Conte, il Napoli pensa al ricorso. La situazione

Il Napoli sta pensando di presentare ricorso contro la squalifica inflitta ad Antonio Conte nel corso della partita Inter-Napoli. Il tecnico partenopeo, ha rimediato due giornate a causa di alcune frasi ingiuriose rivolte al quarto uomo in occasione dell’episodio del rigore. La società azzurra ha però tempo fino ad oggi alle ore 24 per presentare ricorso a proposito di questa. Lo riporta Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, sul suo profilo X. “Il Napoli valuterà in giornata la possibilità di presentare ricorso contro le due giornate di squalifica ad Antonio Conte. Ci sarà tempo fino alle 24 per prendere una decisione”.

