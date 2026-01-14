Romano: “Malen, anche il Napoli aveva effettuato dei sondaggi. Vi spiego”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità sul calciomercato sul suo canale YouTube. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di Doneyll Malen, esterno dell’Aston Villa che sarà presto un nuovo giocatore della Roma. Secondo quanto da lui riportato, anche il Napoli ha effettuato dei sondaggi per il calciatore. Questi però si sono interrotti a causa del blocco soft del mercato imposto agli azzurri, che di fatto impedisce movimenti in entrata a meno che non ce ne siano in uscita, stipendi compresi. Queste le sue parole: “Anche il Napoli aveva fatto dei sondaggi su Malen, ma si è dovuto fermare di fronte al fatto che questo mercato dev’essere in equilibrio. Oggi, questo impedisce agli azzurri di muoversi se non esce qualcuno”.