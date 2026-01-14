Romano: “Lucca, il Benfica ci prova ancora, ma i discorsi sono frenati dal riscatto”. La situazione

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti ed esperti di calciomercato, hanno svelato alcune novità di mercato su YouTube. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito di Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato, il Benfica è ancora in trattativa, ma i discorsi sono bloccati soprattutto per la cifra del riscatto, oltre che per l’ingaggio del calciatore.

“Per il Napoli questo mercato dev’essere in equilibrio. Il discorso Lucca non si è ancora sbloccato. Il Benfica ci sta ancora provando per lui, ma il discorso è bloccato soprattutto sulla cifra del riscatto. Si sta lavorando anche sull’ingaggio del giocatore. La trattativa va avanti, ma non è in dirittura di arrivo. Hanno chiesto informazioni anche squadre in Inghilterra e in Spagna, ma i nodi sono economici. Anche lo stipendio del calciatore non è semplice da soddisfare. Al momento è tutto fermo”.