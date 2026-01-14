Napoli-Parma, le probabili formazioni. Turnover per Conte, si scaldano in 4

Tempo di rotazioni nel Napoli, che oggi scenderà in campo contro il Parma nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Conte, che non sarà in panchina causa squalifica, fa riposare Spinazzola, Elmas e Beukema, oltre Juan Jesus (squalificato per somma di ammonizioni), stando a quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Verranno rispettivamente rimpiazzati da Olivera, Lang e Di Lorenzo arretrato nei tre, con Mazzocchi titolare per la prima volta in stagione nel ruolo di terzino a tutta fascia, ricoperto nell’ultima partita dal capitano. Juan Jesus, sarà invece sostituito da Buongiorno.

“Turnover obbligato tra allenatori e per scelta in formazione: i cambi previsti rispetto alla partita con l’Inter dovrebbero essere quattro. In tutti i reparti: Buongiorno al posto dello squalificato Juan Jesus, fermato per un turno dopo l’ammonizione di San Siro (era in diffida); Mazzocchi titolare per la prima volta in campionato a tutta fascia destra, con Di Lorenzo che torna nel tris di marcatori centrali; Olivera rilanciato a sinistra; Lang sulla trequarti. Riposano Beukema, Elmas e Spinazzola. Oltre al capitano confermati anche Milinkovic-Savic in porta, Rrahmani, Politano, Hojlund, Lobotka e McTominay. Migliora Neres, tanto che oggi tornerà tra i convocati dopo aver saltato le sfide con il Verona e l’Inter a causa dei postumi della distorsione alla caviglia sinistra rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Partirà dalla panchina. Fuori causa Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku e Meret”.