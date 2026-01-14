Il Mattino – Rinnovi Napoli, si prepara un contratto per McTominay fino al 2030. La situazione

Tempo di rinnovi in casa Napoli. La dirigenza si sta muovendo per l’estensione dei contratti di elementi in scadenza come Rrahmani e Juan Jesus. Ma non saranno gli unici da valutare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si sta lavorando anche al rinnovo di Scott McTominay, il cui contratto scade nel 2028. L’idea è quella di prolungare il suo accordo fino al 2030 più aumento dell’ingaggio, anche per evitare l’assalto di vari club. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Da febbraio inoltrato, poi, si comincerà a pensare seriamente ai rinnovi in programma. Ma non per questo il club non sta portando avanti strade parallele per le trattative degli azzurri. Su tutti le figure di due difensori come Rrahmani e Juan Jesus, in scadenza nel 2027 e a fine stagione rispettivamente. Ma non solo: sullo sfondo c’è pure la posizione di McTominay, in scadenza nel 2028. Nei prossimi mesi si proverà a spostare la data limite al 2030 con ovviamente un ritocco dell’ingaggio per Scott. Protagonista ovunque, ma non sul mercato – spera il Napoli – visto che tanti club busseranno in estate alla porta dello scozzese”.