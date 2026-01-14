Hernanes sul penalty di Inter-Napoli: “Non può essere rigore, fa parte della dinamica del calcio. Va cambiato il regolamento”

Hernanes, ex calciatore e oggi commentatore per Dazn, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram dove commenta l’episodio del penalty (poi trasformato da Calhanoglu per il momentaneo 2-1) concesso da Doveri in Inter-Napoli. Qui, si lamenta della decisione, dicendo che rigori come quello non andrebbero mai fischiati, in quanto fanno parte della dinamica del gioco, e che sono figli di un regolamento che andrebbe modificato. Queste, le sue parole a riguardo. “Non si può fischiare questi rigori. È un rigorino. Questo non è calcio, ma regolamento. Mkhitaryan aveva già toccato la palla, l’azione prosegue e l’Inter quasi segna. Il pestone di Rrahmani fa parte della dinamica del calcio e non può essere rigore. Solo nei regolamenti, quindi bisogna cambiare”.