CdS – Mercato, Conte blocca tutte le cessioni. Il motivo

Antonio Conte ha bloccato tutti i movimenti in uscita del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il tecnico azzurro, nonostante alcune trattative ben avviate, non ha ancora dato l’ok ad alcune uscite, come quelle di Ambrosino, Vergara e Marianucci. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Non parte nessuno, almeno per il momento. Il mercato vive di fasi e questa è quella in cui Conte blocca tutti nonostante offerte reali e concrete e trattative anche ben avviate. Non è detto che non si concluderanno, da qui al 2 febbraio – giorno di chiusura del mercato – ci sono due settimane e mezzo di possibili novità, ma oggi i tempi non sono ancora maturi. Per questo motivo Ambrosino, promesso sposo del Venezia, è ancora a Napoli e ci resterà fino a quando non ci saranno schiarite sul fronte offensivo. L’attaccante, anni 22, era pronto a ripartire dalla Serie B in una squadra in piena lotta per la promozione ma dovrà avere ancora un po’ di pazienza. Anche Vergara ha ricevuto diverse richieste ma con l’emergenza a centrocampo vale per lui lo stesso discorso di Ambrosino. Marianucci, invece, piace molto al Torino, ma per ora è una pedina che Conte può ancora pensare di sfruttare. Proprio una settimana fa è stato decisivo il suo ingresso in campo col Verona con l’assist perfetto per Di Lorenzo”.