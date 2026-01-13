Sky-Se non ci sarà una cessione, il Napoli non può acquistare Malen: il punto

Luca Marchetti, giornalista di Sky ha parlato dell’attaccante olandese in uscita dall’Aston Villa Donyell Malen su cui si sarebbe l’interessamento del Napoli: “Malen è stato contattato dal Napoli, ma se non esce nessuno, Manna non può prenderlo. Ci sono condizioni, quelle del suo passaggio alla Roma, che il club partenopeo, oggi, non potrebbe sostenere. Esiste una difficoltà in più che condiziona tutto: il Napoli può fare mercato solo a saldo zero, quindi deve cedere almeno un calciatore per comprare, e deve operare sempre sulle stesse cifre.

Il Napoli ha mosso i primi passi per qualche obiettivo per giugno, ma la necessità impellente è quella di variare soprattutto in attacco, perché Lucca a più riprese ha fatto vedere di dover ribadire ancora il suo valore, quello che aveva spinto gli azzurri ad investire per prelevarlo dall’Udinese. La pista Benfica non appare così calda e Manna sta cercando di capire se possano arrivare altre offerte”.