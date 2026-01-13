Sky-Neres convocato contro il Parma: la situazione

David Neres è pronto a tornare in campo dopo aver saltato alcune partite a seguito di un infortunio.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Massimo Ugolini, l’esterno brasiliano sarebbe pronto a tornare nella lista dei convocati, a partire dal match di domani contro il Parma: “David Neres sta meglio, tornerà nella lista dei convocati col Parma. Probabilmente si accomoderà in panchina, ma potrebbe magari anche scendere in campo domani per far rifiatare Politano. Dovrebbero essere tre i cambi di formazione al momento: Buongiorno, ovviamente al posto dello squalificato Juan Jesus, un turno di riposo per Spinazzola, dovrebbe giocare Olivera con avanti Lang. Tridente con Lang, Hojlund e probabilmente Politano.

Buone notizie per Neres, ha risolto i problemi alla caviglia, un po’ meno per Anguissa. Ha avuto un problemino alla schiena, che nulla c’entra con il problema muscolare che ha avuto alla gamba. Una lombalgia che l’ha frenato nell’allenamento di oggi, anche se questa problematica non dovrebbe incidere sui tempi di recupero. Il giocatore dovrebbe tornare perlomeno per la sfida con la Juve a Torino. Situazione da aggiornare nei prossimi giorni, comunque non sarebbe stato disponibile per le gare con Parma e Sassuolo“.