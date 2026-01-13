Schira: “Senza un’offerta importante non partirà Lang, De Bruyne resterà a gennaio”

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto sul mercato del Napoli trattando diversi temi: “La sensazione è che Lucca voglia restare in Italia. Sta aspettando di capire se può aprirsi qualcosa di interessante in Serie A. Il mercato chiude il 2 febbraio e, soprattutto a gennaio, le situazioni possono cambiare rapidamente. Anche il pressing del Benfica, nonostante la presenza di Mourinho, non sembra averlo convinto del tutto.

Ambrosino in Serie B potrebbe fare la differenza, ad esempio al Venezia. Marianucci ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa, ma poi non ha trovato continuità. Cremonese, Torino e Udinese sono opzioni concrete, con la Cremonese che sembra garantire più spazio. Vergara è un profilo interessante, ma anche lui ha bisogno di minuti veri. Alla fine, almeno due su tre dovrebbero partire.

Su Lang ci sono sondaggi dall’Olanda e dalla Turchia, ma senza un’offerta importante il Napoli lo terrebbe. È un giocatore discontinuo, ma utile anche come arma tattica a gara in corso. Per João Gomes del Wolverhampton c’è interesse, ma non siamo ancora in una fase avanzata. Molto dipenderà anche dalla stagione del club inglese. È un profilo che il Napoli monitora soprattutto in ottica estiva. Salvo sorprese, De Bruyne rimarrà al Napoli perchè è difficile che qualcuno investa su un giocatore forte ma infortunato, soprattutto con l’ingaggio che percepisce. L’Arabia oggi è molto più attenta rispetto al passato. Eventuali discorsi, se mai ci saranno, sono rimandati all’estate”.