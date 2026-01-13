Neres domani in campo con il Parma? Le ultime sul brasiliano

Domani il Napoli sarà impegnato contro il Parma al Maradona nel recupero del 16° turno di Serie A. Meret si è aggiunto alla lunga lista degli infortunati: il portiere ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla destra, da capire ora i tempi di recupero. Chi scalpita per tornare è invece David Neres, fermato negli ultimi due turni per una distorsione alla caviglia. Oggi farà il provino decisivo e sarà poi Antonio Conte a decidere se convocarlo domani. Se così non fosse, il suo ritorno in campo sarà sabato al Maradona con il Sassuolo. L’obiettivo è quello di averlo al top per settimana prossima in Champions a Copenaghen.