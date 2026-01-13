Napoli-Parma, le probabili formazioni: torna Buongiorno dal 1, la scelta su Lang

Domani alle 18:30 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro il Parma, gara valevole per il recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno fare a meno di Juan Jesus, che nella gara contro l’Inter ha ricevuto un giallo ed essendo diffidato, domani non sarà disponibile.

Dovrebbe invece tornare tra i convocati David Neres. Ecco la probabile formazione degli azzurri:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Politano, Hojlund, Lang. All. Conte