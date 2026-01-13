Marchetti: “Lang rimarrà senza dubbio, Joao Gomes arriverebbe solo in estate”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, nel corso di una chiacchierata su Radio Marte ha parlato del mercato invernale del Napoli sottolineando che con il mancato acquisto di Raspadori, il talento olandese Noa Lang rimarrà a Napoli: “Raspadori all’Atalanta, colpo di scena sino a un certo punto. Il calciatore era molto ricercato sul mercato in questa sessione, ma mancava qualche dettaglio che è riuscito a mettere sul tavolo l’Atalanta. il Napoli avrebbe potuto prenderlo solo in prestito, mentre la Dea ha dato all’Atletico i soldi che ha speso per acquistarlo e ha messo sul piatto un contratto di 5 anni. Jack, insomma, è stato convinto dal progetto e dal passaggio in via definitiva al nuovo club. Con il suo arrivo ora l’Atalanta può ascoltare con più serenità le eventuali offerte per Lookman. Di certo la Dea non accetterà cifre inferiori ai 40 milioni, ovvero quanto offerto dall’Inter questa estate. Maldini è liberato dall’arrivo di Raspadori e potrebbe interessare al Napoli, del resto gode della stima di tanti, ci sono varie squadre interessate, ora si può aprire il suo mercato del calciatore. Anche Samardzic potrebbe essere ceduto, a questo punto.

Il Napoli dovrà affrontare ancora la questione Lucca, il calciatore vuole dimostrare il suo valore e il prestito sarebbe la soluzione migliore. Il Benfica è una pista meno calda rispetto a prima, alla Roma potrebbe essere messo in piedi uno scambio con Ferguson, visto che Dovbyk è infortunato. Con l’arrivo di Raspadori il Napoli avrebbe risolto la copertura di due ruoli, attaccante e ala d’attacco. A questo punto potrebbe restare senza più dubbi Lang, anche perchè mi chiedo: sul mercato di gennaio e con le limitazioni che ha il Napoli, si trova un calciatore migliore di Lang?

Joao Gomes? Il giocatore ha mostrato apertura al Napoli, ma la discussione è in una fase embrionale e arriverebbe comunque in estate. Il Wolverhampton non lo cede per poco ma l’eventuale retrocessione potrebbe abbassare il costo del cartellino“.