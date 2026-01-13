Calenda: “Rarissimo trovare un difensore come Juan Jesus. Aspettiamo il club per il rinnovo”

Roberto Calenda, procuratore del difensore brasiliano Juan Jesus, nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre” tenuto su Radio Marte ha parlato del proprio assistito e del rinnovo del contratto con il Napoli: “Sono contento che ora tutti si siano resi conto del valore di Juan Jesus, che ha fatto bene e si è fatto trovare pronto ovunque abbia giocato. E’ uno dei pochi difensori veri rimasti, veloce, rapido, marca bene, mancino, con qualità nei piedi e nelle uscite. E’ rarissimo trovare un difensore con tutte queste qualità.

Il rinnovo del contratto? Non ne parliamo, lasciamo la palla al club. Abbiamo dimostrato sempre massima disponibilità: Juan Jesus accettò il Napoli in un momento non brillantissimo della sua carriera. L’ultimo anno alla Roma aveva avuto qualche problema con Fonseca e non aveva giocato molto: accettò un solo anno di contratto al Napoli ed ora siamo al quinto anno qui, con due scudetti ed una Supercoppa vinti. Le critiche a Juan Jesus nell’anno post scudetto sono state superate da Juan e da tutta la squadra sul campo. In quell’anno tutti non fecero bene, poi arrivato Conte tutto il collettivo ha risposto presente andando a vincere un altro scudetto. Jesus ha dimostrato, con tutti gli altri compagni, il proprio valore sul rettangolo verde. Lasciamo perdere le vecchie cose di Osimhen, di certo sono felice di aver portato a Napoli sia Victor che Juan, mi pare che le cose non siano andate male. Il Napoli sta facendo la storia del calcio italiano negli ultimi anni, e Osimhen e Jesus hanno scritto pagine importanti di essa”.