AIC, Hojlund è il miglior calciatore del mese di dicembre in Serie A! Il comunicato

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è stato premiato dall’AIC come miglior calciatore del mese di dicembre in Serie A. Ecco il comunicato del portale dell’Associazione Calciatori Italiani.

“l dicembre di Rasmus Hojlund si apre con la doppietta contro la Juventus e si chiude con quella alla Cremonese. In mezzo c’è anche il gol in Supercoppa contro il Milan. Nel momento in cui il Napoli aveva bisogno di nuove energie, Hojlund è entrato in forma. Nel momento in cui Lukaku tornava a sedersi in panchina, Hojlund ci ha spinto a chiederci se nel Napoli non siano cambiate le gerarchie. Certo Hojlund non è stato il solo a cambiare nel Napoli, che anzi è cambiato a cominciare dalla struttura in campo e ha trovato in Neres un leader tecnico in grado di rimpiazzare McTominay (arretrato nella coppia di centrocampisti centrali) e De Bruyne. Ma è Hojlund a caricarsi sulle spalle i duelli offensivi più sporchi e duri e compiere il proprio dovere in fase di finalizzazione. Se non si può vincere il campionato senza un grande attaccante, Hojlund è il grande attaccante che serviva al Napoli in questa fase di stagione.

Se tagliare davanti a Kelly sul cross di Neres, o schiacciare di testa da pochi passi nella stessa partita, magari sono l’ABC del centravanti, il gol al Milan, con un angolo impossibile e Mike Maignan (miglior giocatore AIC del mese scorso) in porta, mostrano bene lo stato di brillantezza fuori dalla norma del danese. Quando è arrivato c’era un po’ di scetticismo, dimenticando forse che deve ancora compiere (tra un mese) 23 anni, e che quando è andato in Premier League, in una delle squadre dove è più difficile esprimersi, aveva appena 20 anni. Hojlund sembra aver ripreso la sua storia in Serie A da dove l’aveva lasciata ai tempi dell’Atalanta, mostrando un’intensità e una forza nei duelli corpo a corpo superiore a quella di quasi tutti gli altri attaccanti del campionato, che persino un difensore come Baschirotto ha faticato a contenere (e, di fatto, non ha contenuto). È migliorato anche grazie a Conte, che migliora tutti gli attaccanti su cui mette mano, ma non dimentichiamoci che Hojlund è ancora molto giovane e che probabilmente il meglio deve ancora venire”.