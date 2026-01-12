Il Mattino: “Un pari che Scotta”

Ottima prestazione del Napoli di Antonio Conte ieri sera a S. Siro per il big-match della ventesima giornata.

Pari in rimonta contro la favoritissima Inter e ampia analisi sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino.

Il titolo a centro pagina, sopra una bella immagine di McTominay che ha appena calciato il pallone del pareggio è: “Un pari che Scotta“, chiaro omaggio al centrocampista scozzese MVP del campionato scorso e della partita di stasera.

L’editoriale di Francesco De Luca “A testa alta e più forti del VAR” pone l’accento sulla prestazione maiuscola degli azzurri e di come l’uso del mezzo elettronico stia penalizzando la squadra”.

Di spalla spazio alle pagelle: “Elmas che jolly, Højlund instancabile” e alle parole che costeranno una squalifica al tecnico azzurro: “Conte furioso per il rigore: Vergogna“.