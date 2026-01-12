Il Mattino – Napoli, per Conte c’é il rischio di due giornate di squalifica: il punto

Il Mattino scrive del cartellino rosso ricevuto da Antonio Conte, tecnico del Napoli, durante il match con l’Inter e dell’inevitabile squalifica che dovrebbe conseguirne: “Ma cosa rischia ora Conte? Probabilmente, vista la plateale protesta, le urla e anche qualche parolaccia, due giornate. Il rischio è serio. Una reazione causata dal sovraccarico di stress per quanto è accaduto nella partita col Verona mercoledì scorso: lo scempio visto nel turno infrasettimanale ha lasciato un segno profondo perfino in un allenatore di grande esperienza”.