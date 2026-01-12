Cds – Inter-Napoli, Doveri ha avuto sempre un certo metro di giudizio: la prestazione

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla prestazione del direttore di gara Daniele Doveri nella sfida tra Inter-Napoli: “Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l’ha fatto, dicendo anche “nulla nulla”: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Per il resto ha impostato la gara – difficile nelle premesse – con soglia del fallo alta (e la cosa gli è sostanzialmente riuscita). E’ anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan, posizione aperta e visuale libera: lo step on foot (a voler essere certosini, non pienissimo, come si vede da un’immagine) doveva vederlo lui, Di Bello al VAR non ci mette molto: OFR, annuncio decente e penalty. Manca però il giallo per Rrahmani. Conte perde le staffe, calcia un pallone, viene espulso e dice di tutto al Quarto, Colombo. Rischia in sede di giudice sportivo”.