Casinon utan Spelpaus: frihet eller fara för svenska spelare?

Spelpaus-systemet har sedan sin introduktion 2019 varit en central pelare i det svenska spelarskyddet. Detta nationella själv-exkluderingssystem låter spelare stänga av sig från alla licensierade casinon samtidigt under en vald tidsperiod på 1, 3, 6 eller 12 månader. Men för många svenska spelare har uppkomsten av “casinon utan Spelpaus” – alltså olicensierade operatörer – blivit ett attraktivt alternativ. Frågan är om detta representerar en frihet eller en farlig återvändsgränd för sårbara spelare.

Frihetsargumentet bygger på idén om personligt ansvar och valfrihet. Många spelare menar att vuxna individer bör ha rätt att själva bestämma när, var och hur de spelar. Spelpaus upplevs av vissa som paternalistiskt – ett system där staten beslutar över individens rätt till underhållning. För dessa spelare representerar casinon utan Spelpaus en möjlighet att spela på sina egna villkor utan statlig övervakning.

Ångerbeslut är en viktig aspekt. Vissa spelare registrerar sig i Spelpaus i ett ögonblick av frustration eller efter förluster, men ångrar sig senare när känsloläget stabiliserats. Eftersom Spelpaus inte kan avbrytas förrän den valda perioden löpt ut, vänder sig dessa spelare till olicensierade casinon för att kunna fortsätta spela. Detta skapar en paradoxal situation där ett skyddssystem oavsiktligt driver spelare mot oreglerade alternativ.

Erkända experter inom spelberoende är dock djupt oroade över denna utveckling. Enligt Spelpaus officiella hemsida är systemet designat specifikt för att skydda personer som har identifierat att de har problem med sitt spelande. Att kringgå detta skydd genom olicensierade casinon motverkar hela syftet med själv-exkludering och kan förvärra spelproblemen.

Impulskontrollen är central för förståelsen av spelproblem. Många människor med spelberoende fattar välgrundade beslut att sluta spela när de är rationella, men när spelimpulsen slår till saknar de förmågan att stå emot. Spelpaus fungerar som en extern barriär som hjälper dessa personer att upprätthålla sitt rationella beslut även under perioder av svaghet.

Marknadsföring av “Spelpaus-fria” casinon har blivit alltmer aggressiv. Många affiliates och marknadsförare positionerar olicensierade casinon specifikt som alternativ för spelare i casino utan Spelpaus. Detta är etiskt problematiskt eftersom det direkt riktar sig mot den mest sårbara gruppen – personer som aktivt har sökt hjälp för sina spelproblem.

Ekonomiska konsekvenser kan vara förödande. Spelare som kringgår Spelpaus genom olicensierade casinon befinner sig ofta i en ekonomiskt utsatt situation, vilket är anledningen till att de registrerade sig från början. Utan de skyddsnät som licensierade casinon erbjuder – som insättningsgränser och obligatoriska pauser – riskerar dessa spelare att förlora ännu mer pengar.

Rättsligt skydd saknas på olicensierade casinon. Om en spelare i Spelpaus lyckas spela på ett licensierat casino och förlorar pengar, kan detta rapporteras till Spelinspektionen och operatören kan få böter samtidigt som spelaren kan få tillbaka förlusterna. På olicensierade casinon finns inga sådana skyddsmekanism er.

Familjekonsekvenserna blir ofta förödande när Spelpaus kringgås. Många spelare som registrerar sig i systemet gör det efter påtryckningar från anhöriga eller som en del av en överenskommelse med familjen. När dessa personer sedan spelar på olicensierade casinon bryts förtroendet, vilket kan leda till relationsbrott och social isolering.

Alternativa lösningar diskuteras för att göra Spelpaus mer flexibelt utan att kompromissa med skyddet. Vissa föreslår kortare exkluderingsperioder på 24-72 timmar för att fånga upp impulsiva beslut. Andra argumenterar för en “nedtrappningsmodell” där spelare gradvis kan återgå till spelande med strikta gränser istället för ett abrupt avslut.

Internationella jämförelser visar blandade resultat. Storbritanniens Gamstop-system har liknande utmaningar med spelare som söker sig till icke-Gamstop-casinon. Nederländerna har implementerat en kombination av själv-exkludering och ISP-blockering av olicensierade webbplatser för att förhindra kringgående.

Teknologiska lösningar kan hjälpa. Vissa förespråkar implementering av digital identitetsverifiering som gör det svårare att registrera sig på olicensierade casinon. Biometrisk verifiering och blockchain-baserade identitetssystem diskuteras som möjliga framtida verktyg.

Utbildning och medvetande är avgörande. Många spelare som använder casinon utan Spelpaus förstår inte fullt ut riskerna de tar. Ökad information om konsekvenserna av olicensierad spelande – från ekonomiska risker till avsaknad av rättsligt skydd – kan hjälpa spelare att fatta mer informerade beslut. Sammanfattningsvis representerar casinon utan Spelpaus en komplex utmaning där argument om personlig frihet kolliderar med legitima oro för skydd av sårbara individer. Medan vissa spelare genuint drar nytta av flexibiliteten, riskerar många andra att hamna i en destruktiv spiral utan de skyddsnät som Spelpaus är designat att erbjuda.