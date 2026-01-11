Sky Sport – Lang escluso dall’11 titolare di stasera. Ecco chi sostituisce Neres contro l’Inter

Nonostante Neres sia ancora assente dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio, Lang resterà in panchina dopo la prestazione negativa di giovedì contro l’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’olandese resterà infatti ai box con Conte che si affiderà ancora alle sue certezze. Sulle fasce infatti ci saranno Elmas a sinistra mentre Politano giocherà come ala destra, ruolo solitamente occupato da Neres. Il macedone e l’ex Sassuolo affiancheranno un Hojlund in cerca di riscatto dopo il gol annullato giovedì.

Come quinto di centrocampo ci sarà dunque il capitano Di Lorenzo mentre a difesa ci saranno Buongiorno e Rrahmani affiancati da Juan Jesus che tornerà titolare dopo il riposo contro l’Hellas viste le sue ottime prestazioni viste nelle ultime partite.