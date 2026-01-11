SKY Sport – Inter-Napoli, le probabili formazioni: Juan Jesus torna titolare, Politano al posto di Neres

Manca sempre meno al big match di Serie A tra Inter e Napoli, in programma questa sera allo Stadio San Siro alle 20:45. In attesa della partita, la redazione di SKY Sport anticipa le probabili formazioni delle due squadre:

Chivu manderà in campo la squadra con un 3-5-2, schierando Sommer in porta che gioca davanti alla difesa formata da Bisseck, Akanji e Bastoni. Al centrocampo ci saranno come esterni Luis Henrique e Dimarco, con in mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski: in attacco spazio alla solita coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Costretto a rinunciare a Neres per infortunio, Conte schiererà Politano invece di Lang al suo posto: insieme ad Elmas, l’ex esterno dell’Inter affiancherà Hojlund in attacco. Per quanto riguarda la difesa, sarà a tre con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus: quest’ultimo torna titolare dopo aver riposato contro il Verona. A centrocampo, ad affiancare la coppia Lobotka-McTominay, ci saranno Di Lorenzo e Spinazzola come esterni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte