Serie A – Il Milan pareggia a Firenze. Ora il Napoli può tentare il sorpasso

Dopo il pareggio arrivato giovedì negli ultimi minuti contro il Genoa, il Milan si salva ancora da situazione di svantaggio contro la Fiorentina al Franchi grazie al gol del pareggio segnato da Nkunku arrivato al 90′.

I rossoneri hanno sofferto per quasi tutta la durata del match con una Fiorentina che ha cercato di restare in vantaggio dopo il gol del vantaggio siglato da Comuzzo che però non è bastato ad ottenere i tre punti.

Ora il Napoli di Conte può tentare il sorpasso sui rossoneri a San Siro nel big match di stasera contro l’Inter capolista che sembra essere sempre più in gran forma.

I partenopei dovranno però far ancora a meno di Neres che resterà ancora ai box dopo l’infortunio con la Lazio. Ciò complica di certo la situazione dato che il brasiliano ha spesso fatto la differenza in questa stagione ma l’assenza dell’ex Benfica non può essere un alibi e gli azzurri dovranno avere una forte reazione dopo il tanto discusso pareggio contro l’Hellas Verona se vogliono rientrare in lotta per lo scudetto.