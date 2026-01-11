Prandelli: “Inter-Napoli potrebbe essere decisa da un gol di Zielinski”

La domenica di Serie A si chiude con la super sfida Scudetto tra Inter e Napoli, con la squadra di Chivu che vuole allungare sui Partenopei portandosi a +7. La squadra di Conte, invece, vuole riscattarsi dal pareggio interno contro il Verona con una vittoria: anche un pareggio potrebbe allontanare il Napoli dalla corsa per lo Scudetto. In attesa del big match di questa sera, l’ex allenatore della Fiorentina ed ex ct dell’Italia, Cesare Prandelli, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando le sue sensazioni pre partita. Ecco le sue parole:



“Non c’é una favorita, é una sfida da 50/50: chi riuscirà a vincere in mezzo al campo sposterà l’andamento della gara. Hojlund può essere l’uomo chiave del Napoli: fa reparto, riparte e segna. Rispetto a Bergamo, il bomber danese é migliorato nella difesa della palla. Chivu é riuscito a togliere un tocco, Zielinski é in forma e calcia bene con entrambi i piedi, magari troverà il gol dell’ex con una conclusione dal limite“.