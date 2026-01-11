Napoli, tegola Neres: non sarà disponibile per la sfida Scudetto contro l’Inter

Le sensazioni negative della vigilia hanno trovato conferma: David Neres non sarà a disposizione di Antonio Conte per la delicatissima sfida Scudetto contro l’Inter, in programma a San Siro. Il brasiliano non è riuscito a recuperare dall’infortunio e, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, non è stato nemmeno convocato per la trasferta milanese.

Un’assenza pesante per il Napoli, che perde uno degli uomini più imprevedibili del reparto offensivo proprio nel momento clou della stagione. Neres aveva provato fino all’ultimo a rientrare, ma lo staff medico ha preferito non forzare i tempi per evitare ricadute.

Antonio Conte dovrà dunque rivedere le proprie scelte tattiche in vista della gara del Meazza, una partita che può indirizzare la corsa al titolo. Senza il brasiliano, aumentano le responsabilità sugli altri esterni offensivi, chiamati a garantire qualità e profondità contro una delle difese più solide del campionato.