Moriero: “Inutile girarci intorno, Conte è uno dei migliori allenatori al mondo”

Il Napoli scenderà in campo stasera per affrontare l’Inter di mister Chivu nell’ultima partita della domenica di Serie A.

Il Mattino ha contatto Francesco Moreiro per avere un’analisi del match: “L’Inter gioca molto bene e sta comandando il campionato ma la strada per lo scudetto è ancora molto lunga. Inutile girarci troppo attorno: Antonio è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione. Credo che lo scudetto si deciderà solo nelle ultime 4-5 partite. D’altra parte lo scorso anno andrà esattamente in questo modo. Equilibrio duraturo e scatto finale