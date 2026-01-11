Moretto: “Ferguson sempre più convinto della permanenza a Roma”

Evan Ferguson, punta irlandese in forza alla Roma, dopo un avvio disastroso ha iniziato a giocare e segnare nell’ultimo periodo.

Gasperini ha chiesto rinforzi avanti data la scarsa vena realizzativa della punta e l’infortunio subito da Artem Dovbyk e per questo, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’attaccante ex Brighton avrebbe scelto di restare a disposizione del mister ex Atalanta nonostante le ultime voci che lo accostavano al Napoli: “Ferguson sempre più verso la permanenza. Il giocatore vuole restare alla Roma fino a fine stagione. L’infortunio subito da Dovbyk non è di poco conto, continua ad avere fastidi dallo scorso infortunio