Mercato Napoli, prima le cessioni: Lucca verso il Benfica

Il Napoli resta vigile sul mercato, ma ogni operazione in entrata è inevitabilmente legata alle cessioni, complice il cosiddetto blocco soft che limita la libertà di manovra del club. A fare il punto è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, secondo cui esisterebbe già un principio d’accordo con il Benfica per la cessione in prestito di Lorenzo Lucca.

L’eventuale partenza dell’attaccante aprirebbe nuovi scenari in entrata. Il Napoli continua infatti a monitorare profili già noti per rinforzare il reparto offensivo, con particolare attenzione ai due centravanti della Roma, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, entrambi apprezzati dalla dirigenza azzurra.

Resta inoltre in attesa di sviluppi la pista che porta a Giacomo Raspadori, obiettivo concreto ma sul quale la Roma appare al momento in vantaggio. In ogni caso, le strategie del Napoli sono chiare: senza la cessione di Noa Lang, il club non ha margini per investire e dare l’assalto ai nuovi rinforzi.