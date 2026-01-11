Inter-Napoli, Conte sceglie il silenzio

Niente conferenza stampa per Antonio Conte anche alla vigilia di Inter-Napoli. Il tecnico del Napoli conferma la sua consueta linea del silenzio, spesso adottata quando il calendario costringe la squadra a scendere in campo più volte nella stessa settimana.

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, dietro questa scelta c’è più di un semplice affollamento di impegni: Conte ha optato per una pretattica “vecchio stile”. Il Training Center di Castel Volturno è stato blindato e tutto lo staff è stato chiamato al massimo riserbo. Non è stato nemmeno ufficializzato l’elenco dei convocati, a sottolineare la volontà del tecnico di non concedere alcun vantaggio all’Inter.

Una strategia coerente con la filosofia di Conte, convinto che le grandi partite si preparino anche lontano dai riflettori. Come sempre, a parlare sarà soltanto il campo.